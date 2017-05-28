Вашингтон, 28 мая, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп заявил, что истории о связях предвыборного штаба отца с Россией — это выдумка. Об этом он сказал сегодня, 28 мая, в интервью Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Это охота на ведьм, это какое-то безумие», — сказал Эрик Трамп.

Он подчеркнул, что одним из фактов, который подтверждает нелепость данных обвинений, является то, что США нанесли удар по Сирийской Арабской Республике.

Также сын президента США предположил, что историю о связях Трампа с Россией продвигает Демократическая партия США, которая делает это в отместку за поражение Хиллари Клинтон на выборах президента Соединенных Штатов.

«Они скорее хотят увидеть, как наша страна потерпит крах, чем-то, как он (Дональд Трам. — ИА REGNUM ) приведёт ее к успеху», — сказал Эрик о демократах.

Напомним, ещё в период предвыборной кампании демократы обвиняли Трампа и его команду в том, что он якобы связан с Россией. Никаких внятных доказательств такой связи представлено не было.

После победы Трампа демократы продолжили использовать это бездоказательное обвинение для давления на новую администрацию.

Демократы смогли добиться того, что обе палаты Конгресса США, а также ФБР ведут расследования «вмешательства России» во внутриполитические дела Соединенных Штатов, а также ищут связи Трампа и его команды с РФ.

Более того, недавно был назначен спецпрокурор по этому делу, который будет координировать все эти расследования.