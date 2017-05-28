Таормина, Италия, 28 мая, 2017, 10:16 — ИА Регнум. 27 мая завершился второй итоговой день саммита стран «большой семерки» в Таормине. Для канцлера Германии Ангелы Меркель саммит G7 был «очень неудовлетворительным», поскольку не удалось достичь соглашения по вопросам изменения климата. Судя по выдержкам из выступлений всех лидеров стран G7, труднее всего пришлось работать именно с президентом США Дональдом Трампом, позиция которого почти по всем пунктам не совпадала с большинством партнеров .

Bundesregierung.de На саммите стран G7

В заключительном совместном заявлении подтвердилось желание шести стран работать в рамках Парижского соглашения по климату, тогда как президент Соединенных Штатов, заявил, что его страна пока не может присоединиться к другим партнерам. Остальные лидеры шести стран «подтверждают свою твердую позицию по выполнению положений Парижского соглашения». Трамп пообещал, что примет решение «на следующей неделе». Однако, как сообщают итальянские СМИ, Меркель полна решимости снова поднять эту тему на саммите G20 в Гамбурге, в июле.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, соглашение по борьбе с глобальным потеплением предусматривает сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу. Обоснованность приоритетного воздействия человеческой деятельности на глобальное потепление опровергается научными данными.

Также в совместном заявлении лидеры стран «большой семерки» призвали «бороться с протекционизмом», и вместе с тем открыть рынки. Президент США был не согласен и по этой позиции, но после долгого противостояния он также пообещал бороться с протекционизмом. Но маленькую оговорку американцы все же добавили в соглашение, добавив, что следует противостоять «любым недобросовестным практикам торговли». Поединок между Трампом и Ангелой Меркель, который начался на саммите G7 с шуток Трампа по поводу избытка немецких товаров, только стартовал.

Что касается иммиграции, то лидеры G7 в заявлении «подтверждают суверенное право государств, индивидуально и коллективно, контролировать свои границы и установить политику в своих национальных интересах и национальной безопасности». В итоговом заявлении есть также ссылка на будущие инвестиции в Африку. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони и канцлер Германии Ангела Меркель убеждены, что необходимо поощрять политику профилактики, чтобы поддержать страны, откуда бегут мигранты.

Не удивительно, что в этом году председательство Германии в G20 совпадает c итальянским в G7, и Африка стала центральной темой.

Еще одно важное соглашение, которое вызвало огромное беспокойство в Европе, имеет отношение к России, после угроз Трампа приостановить санкции против Москвы. В течении первого дня саммита говорили об «усилении санкций», если минские соглашения не будут соблюдаться. Как сообщает La Repubblica, Вашингтон снова перестал сопротивляться, формулировка по поводу санкций в отношений России сохранилась в заключительной декларации, наряду с обращением к Москве и Тегерану «сделать все, чтобы использовать свое влияние и положить конец этой трагедии», имеется ввиду война в Сирии.

Также лидеры стран «большой семерки» договорились «освободить от ИГИЛ (запрещенная на территории России террористическая организация) завоеванные территории, в частности, Мосул и Ракку. Наконец, предполагается, что страны G7 оценят возможности новых санкций против Северной Кореи.