Москва, 28 мая, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал, ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Советский плакат

«Сегодня мы чествуем тех, кто надёжно защищает государственные границы России, бережёт родную землю от врага. Кто свято чтит ратные, патриотические традиции многих поколений своих предшественников», — сказано в поздравительной телеграмме президента.

Российский лидер выразил пограничникам благодарность за добросовестное и ответственное отношение к своим обязанностям, за безупречное выполнение поставленных задач, а также за честную службу Родине и народу.

Путин пожелал пограничникам успехов, здоровья и благополучия.

День пограничника — это профессиональный праздник личного состава Пограничной службы ФСБ России и ветеранов пограничных войск.

Ряд республик бывшего СССР после обретения независимости сохранили и продолжают отмечать этот праздник как дань уважения подвигу советских солдат. Так, в Белоруссии, Киргизии, Таджикистане и Украине День пограничника отмечают 28 мая, как и в Российской Федерации.