Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником
Москва, 28 мая, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал, ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба Кремля.
«Сегодня мы чествуем тех, кто надёжно защищает государственные границы России, бережёт родную землю от врага. Кто свято чтит ратные, патриотические традиции многих поколений своих предшественников», — сказано в поздравительной телеграмме президента.
Российский лидер выразил пограничникам благодарность за добросовестное и ответственное отношение к своим обязанностям, за безупречное выполнение поставленных задач, а также за честную службу Родине и народу.
Путин пожелал пограничникам успехов, здоровья и благополучия.
День пограничника — это профессиональный праздник личного состава Пограничной службы ФСБ России и ветеранов пограничных войск.
Ряд республик бывшего СССР после обретения независимости сохранили и продолжают отмечать этот праздник как дань уважения подвигу советских солдат. Так, в Белоруссии, Киргизии, Таджикистане и Украине День пограничника отмечают 28 мая, как и в Российской Федерации.