Омск, 28 мая, 2017, 09:35 — ИА Регнум. Главные события Омской области в специальном обзоре ИА REGNUM

55.mchs.gov.ru Паводок

Паводковая ситуация

В Омской области 28 мая остаются подтопленными 54 приусадебных участка в Черлакском муниципальном районе и 94 дачных участка на территории СНТ «Тепличный-2» в Ленинском административном округе Омска. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС.

Уровень воды в реке Иртыш у рабочего поселка Черлак составляет 609 см. Он снизился на 3 см за 12 часов. На ближайшие сутки возможно понижение уровня воды на 4−7 см, количество подтопленных домов не увеличится. 54 приусадебных участка подтоплено в жилмассиве Затон.

В Черлакском муниципальном районе работает аэромобильная группировка в составе 20 человек и три единицы техники. Пункт временного размещения вместимостью 200 человек развернут в Черлакской муниципальной гимназии.

Всего для ликвидации последствий подтопления р.п. Черлак задействованы 85 человек и 30 единиц техники.

В Усть-Ишимском муниципальном районе подтопленных домов и приусадебных участков нет. Уровень воды вырос на 4 см за 12 часов и составляет 729 см. По данным МЧС, в ближайшие сутки уровень воды может вырасти еще на 5−10 см, однако угрозы подтопления населенного пункта нет. Развернут пункт временного размещения вместимостью 380 человек. Для ликвидации последствий подтопления в поселке Усть-Ишим задействованы 219 человек и 74 единицы техники.

В садовых товариществах Ленинского округа Омска подтоплено 94 дачных участка. Задействованы шесть человек и две единицы техники.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с повышением уровня воды в реке Иртыш в Омской области с 17 мая был объявлен режим ЧС. В жилмассиве Затон ранее было подтоплено более 20 домов, но вода постепенно отступила.

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Напомним, в 2016 году Омская область серьезно пострадала в результате половодья. В зоне подтопления оказалось 150 населенных пунктов в 24 районах. Более 2,5 тыс. человек частично утратили имущество первой необходимости. В результате наводнения пострадало 152 объекта транспортной инфраструктуры, два объекта социальной сферы.

Зарплата и численность чиновников

Омские статистики обнародовали информацию о численности и заработной плате чиновников в январе-марте 2017 года.

Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, общая численность работников, занятых в государственных органах и органах местного самоуправления Омской области, на конец первого квартала 2017 года составила 28,8 тыс. человек, уменьшившись по сравнению с первым кварталом 2016 года на 0,2 процента.

По данным статистиков, среднемесячная начисленная заработная плата работников госорганов и органов местного самоуправления региона в первом квартале 2017 года составила 38,3 тыс. рублей. По сравнению с первым кварталом 2016 года эта сумма выросла на 0,8 тыс. рублей — на 2,0%.

Добавим, среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам Омской области в целом за январь — март 2017 года, составляла 27 623,3 рубля. По информации Омскстата, увеличение по сравнению с соответствующим периодом 2016 года составило 7,1%.

Праймериз «ЕР»

В Омске сегодня, 28 мая, проходит предварительное голосование партии «Единая Россия» для выбора кандидатур в Омский городской совет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе реготделения «ЕР», в нем принимают участие 127 человек.

Среди тех, кто принимает участие в предварительном голосовании, есть 12 действующих депутатов горсовета. Также в праймериз «ЕР» участвуют 14 студентов омских вузов.

«Для нас чрезвычайно важна легитимность предварительного голосования. Региональное отделение партии будет внимательно следить за тем, чтобы не было допущено никаких нарушений со стороны кандидатов, предвыборных штабов. Нарушения будут караться дисквалификацией и снятием с предварительного голосования», — прокомментировал ранее секретарь регионального отделения партии Юрий Тетянников.

Итогом предварительного голосования должен стать список кандидатов, которые будут бороться за мандаты Омского городского совета на выборах в сентябре.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы депутатов Омского городского совета шестого созыва пройдут в сентябре 2017 года.

Выборы депутатов горсовета пятого созыва состоялись 4 марта 2012 года. 20 депутатов были выбраны по партийным спискам и 20 — по одномандатным округам. По данным муниципального парламента, в среднем один депутат-одномандатник пятого созыва представляет в городском совете интересы почти 45 тысяч горожан.

После выборов в областной парламент в 2016 году численность депутатского корпуса горсовета составляет 37 человек. По итогам голосования в Законодательное собрание прошли пятеро представителей городского совета, трое из которых были одномандатниками.