Пекин, 28 мая, 2017, 09:07 — ИА Регнум. Министерство обороны Китайской Народной Республики призвало ВВС и ВМС США прекратить провокационную деятельность в районе Южно-Китайского моря. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает телеканал RT.

U.S. Navy Самолёт P-3 Orion ВМС США

«В очередной раз призываем американскую сторону принять эффективные меры для того, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Китайские вооружённые силы будут ответственно выполнять свои обязанности и решительно защищать национальный суверенитет и безопасность», — сказано в заявлении Минобороны КНР.

Также военное ведомство Китая подтвердило, что 25 мая патрульный военный самолет США проводил разведывательную деятельность к юго-востоку от воздушного пространства Гонконга.

«Китайская военная авиация согласно правилам провела в отношении этого самолёта проверку «свой-чужой», операция была проведена профессионально и безопасно», — сказано в заявлении китайского военного ведомства.

Напомним, Пентагон заявил, что два китайских истребителя J-10 перехватили американский патрульный самолет P-3 Orion в небе над Южно-Китайским морем. При этом командование ВВС США назвало действия китайских летчиков «непрофессиональными».

Министерство обороны Китая подчеркивает, что направление американскими военными своих судов и самолётов в район Южно-Китайского моря угрожает суверенитету Китая, а также жизни военного персонала, находящегося в этом районе.