Ташкент, 28 мая, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Сенат Узбекистана в ходе пленарного заседания 27 мая утвердил Козимжона Комилова председателем Верховного суда республики, сообщает uznews.uz.

Supcourt.uz Верховный суд Узбекистана

Ранее Комилов трудился на должности председателя Высшего хозяйственного суда Узбекистана,

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, согласно статье 93 Конституции Узбекистана, кандидатуры состава Верховного суда Республики Узбекистан, в том числе его председателя, представляет Сенату Олий Мажлиса (парламента) республики президент республики.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане с 1 июня 2017 года создадут единый высший орган судебной власти в сфере гражданского, уголовного, административного и экономического судопроизводства — Верховный суд.

Согласно указу президента Узбекистана, Верховный и Высший хозяйственный суды объединятся в один орган. Документом установлена предельная штатная численность управленческого персонала Верховного суда республики в количестве 168 единиц, из них судьи — 67 единиц.

Также сообщалось, что в Узбекистане создан Высший судейский совет, призванный оказывать содействие в обеспечении соблюдения конституционного принципа независимости судебной власти в Республике Узбекистан.