Вашингтон, 28 мая, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении продать половину стратегического запаса нефтяного резерва Соединенных Штатов. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает CNN.

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При предыдущем президенте США Бараке Обаме стратегический нефтяной резерв неуклонно наращивался. Сейчас, по данным Минэнерго США, в хранилищах находится 688 млн баррелей нефти.

Американской экономике такого объема нефти хватит на 149 дней. Это превышает 90-дневный минимум, которые требует хранить в каждой стране Международное энергетическое агентство (МЭА).

CNN сообщает, что в качестве обоснования продажи половины стратегического нефтяного резерва администрация Трампа укажет на всплеск добычи нефти на территории США.

При этом продажа такого объема нефти может принести американскому бюджету значительную прибыль. Дело в том, что сейчас цены на нефть варьируются в районе $50 за баррель, а такие огромные запасы делались при средней цене в $29,70 баррель.

Не исключено, что продажа такого объема нефти на рынке приведет к снижению нефтяных котировок.