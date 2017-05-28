Вашингтон, 28 мая, 2017, 08:49 — ИА Регнум. Командование Вооруженных сил США намерено отправить к берегам Корейской Народно-Демократической Республики уже третий ударный атомный авианосец, чтобы принудить Пхеньян отказаться от реализации ядерной программы. Об этом накануне, 27 мая, сообщила радиостанция «Голос Америки» со ссылкой на свои источники.

U.S. Navy Атомный авианосец Nimitz

По данным радиостанции, речь идет об отправке к берегам Северной Кореи ударного атомного авианосца Nimitz, который является одним из самых больших боевых кораблей в мире.

Напомним, у берегов КНДР уже находятся два атомных авианосца ВМС США — Ronald Reagan и Carl Vinson. Эти корабли были направлены к Корейскому полуострову после очередных баллистических испытаний КНДР в начале апреля 2017 года.

Сперва к берегам Северной Кореи была направлена эскадра во главе с Carl Vinson. Обычно этот авианосец базируется в Сингапуре и в момент баллистических испытаний КНДН он направлялся в Австралию. Но командование отдало приказ сменить курс и идти к берегам Кореи. К концу апреля Carl Vinson добрался до Японского моря и принял участие в военных учениях совместно с ВМС Японии.

Авианосец Ronald Reagan обычно базируется в Японии. Корабль стоял на ремонте и когда он был завершен, получил приказ направляться к берегам Кореи. В итоге в эскадре ВМС США у берегов КНДР было уже два ударных атомных авианосца.

Власти США заявили, что корабли будут находится в акватории Корейского полуострова на неопределенное время для участия в совместных с Южной Кореей операциях.

И вот теперь третий ударный атомный авианосец Nimitz вместе с кораблями сопровождения направлен к берегам КНДР.

До этого США крайне редко направляли сразу три судна такого класса в один регион.

Данное решение объясняется растущей ядерной и баллистической угрозой со стороны КНДР.

Напомним, 21 мая в КНДР прошли очередные баллистические испытания. Ракета типа Pukgukson-2 была запущена из района уезда Пукчхан на западе страны и упала в Японском море, пролетев около 500 км.