Токио, 28 мая, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Власти Японии разрабатывают пакет собственных санкций против Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Сообщается, что Япония вместе с США собираются убедить Совет Безопасности ООН принять новый пакет санкций против Северной Кореи.

Однако японские власти понимают, что Россия и Китай в вопросе сдерживания Северной Кореи придерживаются дипломатического решения. В связи с этим Токио форсирует введение собственных ограничительных мер против КНДР.

Напомним, «Большая семерка» (США, Япония, Великобритания, Франция, Италия, Германия, Канада) призвала КНДР прекратить свои ядерную и баллистическую программы.

«На полях» саммита «Большой семерки» на Сицилии состоялась встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Лидеры двух стран договорились о сотрудничестве в вопросе санкций в отношении КНДР.