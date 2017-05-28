Пекин, 28 мая, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Официальный Китай решительно недоволен позицией лидеров G7 по морским границам в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, выраженной в итоговом коммюнике стран-участниц. Об этом 28 мая заявил официальный представитель МИД Китая Лу Кан, сообщает пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

Estarapapax Спорные острова в Южно-Китайском море

«Мы выражаем решительную неудовлетворенность прикрывающейся международным правом позицией «большой семерки» по поводу ситуации в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях», — заявил Лу Кан.

По словам представителя китайского МИДа, Пекин занимает ясную и последовательную позицию, которую китайская сторона всегда готова уточнять посредством прямых консультаций и переговоров, направленных на совместную защиту мира и стабильности в указанных акваториях, поддерживающих свободу судоходства и полетов вдоль морских путей.

В МИД Китая также выразили надежду на то, что страны-участница G7 будут выполнять свои обязательства и не занимать позиций по спорным вопросам, с уважением относясь к спорным территориям.

Напомним, Китай имеет разногласия по морским границам с рядом стран в акваториях Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, в том числе с Японией, Тайванем, Филиппинами и Вьетнамом.