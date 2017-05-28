Вашингтон, 28 мая, 2017, 06:42 — ИА Регнум. Выступая перед военнослужащими на американской базе ВМС в Италии президент США Дональд Трамп похвалил премьер-министра Канады Джастина Трюдо, использовав при этом неформальное обращение к канадскому лидеру. Об этом 27 мая сообщает The Hill.

Brian Cobbledick Джастин Трюдо (слева)

Комментируя принадлежность ближайшего к базе вертолета, президент США отметил, что, вероятно, он может принадлежать «премьер-министру Японии Абэ» или «Джастину из Канады», подразумевая при этом главу канадского правительства Джастина Трюдо.

«Великие люди, — продолжил Трамп. — На этой неделе у нас появилось много хороших друзей, я скажу вам, много хороших друзей. Они хорошие люди».

По данным источника, это уже не первый случай неформального упоминания Трюдо президентом США. Ранее «Джастином из Канады» Трамп назвал канадского премьера в интервью агентству Bloomberg.

«Мне они очень нравятся», — заявил тогда Трамп, говоря о лидерах Канады и Мексики.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США вернулся с саммита «большой семерки», где, несмотря на заявление Трампа о «многих хороших друзьях», чувствовалась довольно напряженная обстановка.

На полях саммита глава Белого дома помимо переговоров с канадским премьером провел также встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила журналистам о «напряженной» встрече с лидерами G7, касавшейся Парижского климатического соглашения, в течение которой все шесть стран дали понять, что ждут от США выполнения своих обязательств по договору. Между тем Дональд Трамп отказался подтвердить участие США в Соглашении, заявив, что ему требуется дополнительное время для принятия решения.