Вашингтон, 28 мая, 2017, 05:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп отказался подтвердить дальнейшее участие США в реализации Парижского соглашения, заявив о том, что для принятия решения ему необходимо большее количество времени. Об этом в субботу, 27 мая, сообщает агентство Reuters.

Donaldjtrump.com Трамп

Лидеры Германии, Франции, Великобритании, Италии, Канады и Японии разочарованы в необходимости возврата к вопросам, которые были, по их мнению, уже давно урегулированы. Одним из них стал вопрос продления участия стран в Парижском соглашении о климате от 2015 года.

Сообщается, что все страны за исключением США заявили о продлении своего участия. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о том, что на принятие решения ему понадобится дополнительное время.

Свое неудовольствие от затягивающегося обсуждения высказала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

«Вся дискуссия о климате была очень сложной, если не сказать, очень неудовлетворительной, — заявила Меркель журналистам. — Нет никаких указаний на то, останутся ли США в Парижском соглашении или нет».

В более позитивном русле высказался президент Франции Эммануэль Макрон, выразив уверенность в том, что глава Белого дома прислушается к мнению своих коллег по G7.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, соглашение по борьбе с глобальным потеплением предусматривает сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу. Обоснованность приоритетного воздействия человеческой деятельности на глобальное потепление опровергается научными данными.