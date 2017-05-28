Вашингтон, 28 мая, 2017, 05:22 — ИА Регнум. В администрации президента США намерены создать специальный штаб по борьбе с утечками информации, в первую очередь, касающимися американо-российских взаимоотношений. Об этом 27 мая сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

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Вернувшись из девятидневного рабочего турне, президент США Дональд Трамп намерен вновь вернуться к проблеме утечек информации, в том числе между членами его администрации и представителями России.

Издание сообщает, что для реализации новой идеи, возможно, понадобится возвращение бывших помощников Трампа: уволенного почти год назад менеджера Кори Левандовски и бывшего заместителя руководителя компании Дэвида Босси. Как ожидается, возглавит специальный штаб советник администрации президента Стив Беннон.

Кроме того, в Белом доме намечены изменения режима общения президента с избирателями. Так, встречи со сторонниками, подобные тем, что проходили во время предвыборной гонки Дональда Трампа, будут проводиться чаще. Вместе с тем уменьшится роль пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, в связи с тем, что его регулярные брифинги будут проходить реже.

Ранее сообщалось, что зять и старший помощник президента США Джаред Кушнер предлагал установить секретный канал связи между Белым домом и Кремлем. Соответствующее предложение Кушнера якобы передал в Москву посол России в США Сергей Кисляк.

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