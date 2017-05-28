Париж, 28 мая, 2017, 04:32 — ИА Регнум. Все необходимые ответные действия, связанные с осквернением могилы бывшего президента Франции, генерала Шарля де Голля, будут проведены своевременно, а поврежденный монумент будет отреставрирован в ближайшее время. Соответствующее распоряжение отдал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Monde со ссылкой на распространенное Елисейским дворцом коммюнике.

Juergen Kappenberg Могила Шарля де Голля

«Память и фигура генерала де Голля дороги всем французам», — говорится в сообщении правительства.

Президент Макрон эмоционально отреагировал на известие об осквернении могилы генерала де Голля и поручил как можно быстрее восстановить нанесенные вандалом повреждения.

Резко осудили вандала в правительстве страны. Так, премьер-министр Франции Эдуард Филипп выразил печаль и разочарование в связи с инцидентом.

«Акт вандализма на могиле генерала де Голля, это акт против Франции», — говорится в сообщении главы правительства в сети Twitter.

Экс-президент страны Николя Саркози заявил, что подобные акты являются оскорблением Франции и ее ценностей.

Напомним, ранее 27 мая, стало известно об осквернении неизвестным могилы Шарля де Голля в коммуне Коломбе-ле-Дёз-Эглиз на северо-востоке Франции. Сообщается, что неизвестный осквернитель разрушил крест у надгробия, перебив его у основания. По данным полиции, преступник действовал в одиночку. Лица своего нарушитель не скрывал, на вид преступнику около 30 лет.

Правоохранители ведут поиск вандала.