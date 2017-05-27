Екатеринбург, 28 мая, 2017, 00:04 — ИА Регнум. В России обществу необходимо договориться об историческом фундаменте, на котором базируются ценности и общее понимание истории, а также прийти к консенсусным цифрам при рассмотрении фактов истории России, заявил 27 мая лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, открывая в Екатеринбурге конференцию «Октябрьская революция. Мифы и реальность».

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сергей Кургинян

По его словам, если не получается договориться об истории и ценностях, то можно договориться о числовом фундаменте, на котором это все строится.

«Почему перед столетием (Октябрьской революции — ИА REGNUM ) не опереться на твердый исторический фундамент и не убрать все остальное, почему не перестать морочить голову нашим детям?» — заявил Кургинян, напомнив о лжи писателя Александра Солженицына, который под конец жизни назвал цифру в 110 млн репрессированных в 1930-е годы.

Историкам ни в коем случае нельзя пользоваться фальшивками, тем более апелляции к ним нельзя допускать в преддверии величайшего события — 100-летия Великой Октябрьской Социалистической революции, притом, что есть достоверные цифры, например, Виктора Земскова, подчеркнул Кургинян.

В такой год — это право народа на консенсус, знать, сколько было, например, жертв репрессий, это национальная честь и достоинство страны.

«Это не значит, что нужно говорить, что все было замечательно. Но нужно сказать, что реально произошло. Это важно в память о тех, кто погиб, и это важно для молодежи», — отметил Кургинян.

Он также заявил о том, что историки не работают добросовестно с цифрами и фактами, тогда как новой интеллигенции, способной это делать, в стране «обычном респектабельном виде» нет — как нет и «готовой интеллигенции, которая готова возглавить национально-освободительную борьбу». И если это не делает профессиональное сообщество, то пусть этим займется формирующаяся интеллигенция.

«Борьба с мифами не есть апологетика, — цитирует Кургиняна ИА Красная весна. — Это дань тем, кто отдал свои жизни, и это важно для молодежи». «Мы не хотим агитировать ни за советскую власть, ни против нее. Хотя у нас есть позиция, и мы неоднократно ее транслировали. Но когда мы собираем подобные мероприятия, мы оставляем в стороне ценностно-идеологический подход, а обращаем внимание на факты».

Если же тотальная десоветизация продолжится, то это приведет к катастрофе в России, поскольку любая тотальная демонизация означает государственную катастрофу. А абсолютная демонизация последних семидесяти лет российской истории означает, что «построение постсоветской России невозможно», считает политолог.

Также он обозначил две группы во власти: первая считает, что нельзя демонизировать 70 лет советского периода истории, а вторая хочет тотальной десоветизации. Одна группа пытается найти компромисс, а другой, которой нужна десоветизация, по большому счету в перспективе не нужна Россия. При этом Кургинян отметил, что вся нынешняя власть в России — антисоветская.

Кургинян заявил, что «если к вопросам истории подойти честно и профессионально, то антисоветскую мифологию можно преодолеть. При этом произойдет поворот в сторону исторического достоинства. Это в руках и по силам гражданскому обществу».

Напомним, что конференция в Екатеринбурге открывает серию региональных конференций, организованных движением «Суть времени» на тему «Великая Октябрьская революция: мифы и реальность», приуроченных к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

В Екатеринбурге 27 мая прошла конференция «Октябрьская революция. Мифы и реальность». Цель конференции — разобраться с ключевыми мифами, которые сопровождают события 1917 года. Обсуждались следующие вопросы: «Уничтожали ли большевики культуру?», «Свергали ли большевики царя?». Кроме того, поднималась тема реабилитации адмирала Белой армии Александра Колчака.