Вашингтон, 27 мая, 2017, 23:50 — ИА Регнум. «Директор АНБ сообщил своим сотрудникам, что у него «есть убойные доказательства сговора между командой Дональда Трампа и Россией», и кроме того, «президент просил его дискредитировать (Джеймса) Коми», — цитирует британская The Daily Mail экс-агента названной выше спецслужбы Джона Шиндлера. — Майк Роджерс (шеф АНБ), по словам Шиндлера, сказал об этом на прошлой неделе во время какого-то служебного совещания».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Издание сообщает, что Шиндлер призвал Роджерса проявить сознательность и гражданскую ответственность, выступив в сенатском комитете по разведке с разоблачениями кремлевских контактов Трампа и вмешательстве русских в президентские выборы в США.

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Глава АНБ слова бывшего агента не подтвердил. Возможно потому, что это выглядело бы признанием того, что из секретной службы вновь произошла утечка информации, а Дональд Трамп уже неоднократно ставил задачу «перекрыть все каналы распространения информации для служебного пользования».