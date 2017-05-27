Мадрид, 27 мая, 2017, 23:42 — ИА Регнум. «Группировка Nashir распространила в интерактивной сети Telegram голосовое обращение от имени Исламского Государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ), призывающее «всех истинных мусульман» в течение этого периода «вести настоящий джихад против неверных, атаковать их дома, рынки, дороги, места их встреч и т.д.», — сообщает издание.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Обращение пока доступно только на арабском языке. Автором его назван некий Абу Хасан Аль-Мухаджер (Abu Hassan Al Muhajir).

«Призыв к активным действиями на уничтожение в дни Рамадана впервые прозвучал в 2015 году, но результаты тогдашних действий боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке были, с точки зрения экстремистов, «недостаточно успешными», а вот в 2016 году они уничтожили около 500 человек», — вспоминает СМИ, подчеркивающее, что «в настоящее время спецслужбы разных стран выясняют, действительно ли автор обращения — высокопоставленная фигура в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Среди возможных мест будущих нападений другое испанское издание La Razón называет Великобританию, Францию, Бельгию, Нидерланды, Германию, Турцию.

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