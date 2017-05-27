Лондон, 27 мая, 2017, 21:26 — ИА Регнум. 27 мая на стадионе «Уэмбли» был разыгран финал Кубка Англии между командами «Челси» и «Арсенал». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «канониров».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В дебюте матча лидер сборной Чили Алексис Санчес открыл счет, закинув мяч за спину защитникам и пробив в дальний угол — 0:1.

На 76-й минуте испанский таранный форвард Диего Коста сравнял счет после прострела Виллиана — 1:1.

Через 3 минуты валийский полузащитник Аарон Рэмзи вывел «Арсенал» вперед после филигранного паса Оливье Жиру — 1:2.

Статистика матча («Челси"/"Арсенал»)

Удары 12/13

Удары в створ 5/5

Владение 47%/53%

Фолы 11/15

Поздравляем «Арсенал» с первым трофеем в 2017-м году!

Составы на матч:

«Челси»: Куртуа, Кэхилл, Аспиликуэта, Луис, Алонсо, Матич, Канте, Мозес, Азар, Педро, Коста.

«Арсенал»: Оспина, Монреаль, Беллерин, Холдинг, Мертезакер, Джака, Рэмзи, Озил, Санчес, Уэлбек, Окслейд-Чемберлен.

Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.

Предупреждения: Рэмзи — 9, Холдинг — 54, Мозес — 57, Канте — 59, Джака — 81, Коклен — 84.

Удаления: Мозес — 68.

Голы: Санчес 4 — 0:1, Коста 76 — 1:1, Рэмзи 79 — 1:2.