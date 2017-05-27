«Ювентус» одержал волевую победу над «Болоньей» в конце матча
Рим, 27 мая, 2017, 20:56 — ИА Регнум. 27 мая на стадионе «Ренато Далл’Ара» был разыгран матч заключительного 38-го тура Серии А между командами «Болонья» и «Ювентус». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.
В начале второго тайма алжирский полузащитник Сафир Чайдер открыл счет крученым ударом в дальний угол из-за пределов штрафной — 1:0.
На 70-й минуте аргентинский оттянутый форвард Пауло Дибала сравнял счет, добив мяч в пустые ворота после рикошета от вратаря — 1:1.
В компенсированное время молодой талантливый итальянский форвард Мойзе Кин вывел «старую синьору» вперед после ассиста Миралема Пьянича — 1:2
Статистика матча («Болонья"/"Ювентус»)
Удары 8/14
Удары в створ 2/8
Владение 40%/60%
Фолы 16/8
«Ювентус» закончил чемпионат на первом месте с 91-м очком. «Болонья» осталась на 15-й строчке, набрав 41 очко за сезон.
Составы на матч:
«Болонья»: Да Коста, Крафт, Мбайе, Гастальделло, Торосидис, Пульгар, Вивиани, Чайдер, Дестро, Крейчи, Оквонкво.
«Ювентус»: Аудеро, Бенатиа, Барцальи, Асамоа, Лихштайнер, Хедира, Куадрадо, Маркизио, Дибала, Стураро, Игуаин.
Главный арбитр матча: Маурицио Мариани.
Предупреждения: Вивиани — 65, Куадрадо — 79, Оквонкво — 82, Гастальделло — 90+1.
Голы: Чайдер 52 — 1:0, Дибала 70 — 1:1, Кин 90+5 — 1:2.