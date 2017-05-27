Рим, 27 мая, 2017, 20:56 — ИА Регнум. 27 мая на стадионе «Ренато Далл’Ара» был разыгран матч заключительного 38-го тура Серии А между командами «Болонья» и «Ювентус». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Жёсткая схватка

В начале второго тайма алжирский полузащитник Сафир Чайдер открыл счет крученым ударом в дальний угол из-за пределов штрафной — 1:0.

На 70-й минуте аргентинский оттянутый форвард Пауло Дибала сравнял счет, добив мяч в пустые ворота после рикошета от вратаря — 1:1.

В компенсированное время молодой талантливый итальянский форвард Мойзе Кин вывел «старую синьору» вперед после ассиста Миралема Пьянича — 1:2

Статистика матча («Болонья"/"Ювентус»)

Удары 8/14

Удары в створ 2/8

Владение 40%/60%

Фолы 16/8

«Ювентус» закончил чемпионат на первом месте с 91-м очком. «Болонья» осталась на 15-й строчке, набрав 41 очко за сезон.

Составы на матч:

«Болонья»: Да Коста, Крафт, Мбайе, Гастальделло, Торосидис, Пульгар, Вивиани, Чайдер, Дестро, Крейчи, Оквонкво.

«Ювентус»: Аудеро, Бенатиа, Барцальи, Асамоа, Лихштайнер, Хедира, Куадрадо, Маркизио, Дибала, Стураро, Игуаин.

Главный арбитр матча: Маурицио Мариани.

Предупреждения: Вивиани — 65, Куадрадо — 79, Оквонкво — 82, Гастальделло — 90+1.

Голы: Чайдер 52 — 1:0, Дибала 70 — 1:1, Кин 90+5 — 1:2.