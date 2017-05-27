Махачкала, 27 мая, 2017, 19:24 — ИА Регнум. В Махачкале в парке 50-летия Октября по улице Имама Шамиля сегодня, 27 мая, прошел санкционированный митинг, в котором приняли участие около 150 человек. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, изначально организаторы акции планировали около 10 тысяч участников.

Митинг

По словам организаторов, они выступают за конституционный порядок, против беззакония, кланов, коррупции и роста цен. На листовках с обращением к дагестанскому народу говорится, что пора «вставать с колен, пока наше раболепие не обернулось проклятием потомков». Митинг начался в 15:00 и продолжался два часа.

Организатор акции — руководитель движения «За справедливость и единство» Нурмагомед Газимагомедов. В акции принимали участие жители города, недовольные программой переселения из ветхого жилья, матери похищенных молодых людей, а также недовольные итогами выборов в Буйнакске. Перед публикой выступили более 10 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в городской полиции, митинг был санкционированный и прошел в рамках закона без столкновений. Один участник митинга задержан за нарушение порядка. В завершение митинга участники акции приняли резолюцию с требованием соблюдать все конституционные права граждан, противостоять коррупции и беззаконию. В одном из пунктов митингующие потребовали выдвинуть Владимира Путина на президентских выборах 2018 года.

Антикоррупционный митинг в Махачкале прошел 26 марта. Митинг был несанкционированный, были задержаны более 10 человек и привлечены к административной ответственности.