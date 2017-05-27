Тбилиси, 27 мая, 2017, 19:19 — ИА Регнум. Реформа системы обороны Грузии проводится в определенных НАТО четырех основных стратегических направлениях. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 27 мая, в пресс-службе министерства обороны Грузии, об этом заявил глава ведомства Леван Изория в ходе своего доклада «Приоритеты обороны Грузии на фоне ближайших и долгосрочных вызовов» на панели по обороне и безопасности весенней сессии ПА НАТО.

Gov.ge Грузинские солдаты

Как сообщалось ранее, эта сессия по приглашению грузинской стороны и решению ассамблеи проходит с 26 по 29 мая в Тбилиси.

«Приоритеты реформирования сферы обороны мы определили в рамках четырех стратегических направлений. Мы провели значительную реорганизацию и оптимизацию с целью обновления политики сдерживания и повышения обороноспособности. Вместе с США начата программа по боеготовности Грузии, которая параллельно созданию учебной инфраструктуры в течение трех лет будет направлена на то, чтобы постоянными учениями повышать боеготовность наших вооруженных сил», — заявил Изория.

Вторым стратегическим направлением он назвал вложение адекватных инвестиций в оборонный бюджет и правильное распределение финансов. В этом плане министерство, по информации Левана Изория, работает над тем, чтобы для оборонного бюджета выделялось более 2% от ВВП. Причиной такого требования министр назвал тот факт, что Грузии по наследству досталась старая советская техника, и подчеркнул необходимость перевооружения армии, что связано с крупными вложениями.

«Один из определенных НАТО приоритетов состоит в том, что 20% от общего оборонного бюджета должно направляться на вооружение. Мы сделали конкретные шаги в этом направлении. Если раньше только 2% бюджета обороны выделялось на вооружение, то в этом году (2017 — прим. ИА REGNUM ) на эти цели предусмотрено 6%», — сообщил Изория. К стандарту НАТО — направлению на вооружение 20% оборонного бюджета — министерство планирует приблизиться через три года.

Третьим важным направлением он назвал участие Грузии в обеспечении стабильности в соседстве НАТО. По словам Изория, Грузия уже предложила альянсу свои соображения насчет того, какую роль она может сыграть в усилении безопасности в Черноморском регионе.

Четвертым стратегическим направлением, которое определил альянс и по которому следует Грузия, министр назвал усиление международного сотрудничества.

«Наша страна осуществляет значительную контрибуцию в обеспечение международной безопасности. Мы представлены в международных миссиях 871 военнослужащим как в Афганстане, так и в Центральной Африке и Мали. Это доказывает, что мы делаем все для обеспечения безопасности не только нашей страны, но и стремимся вместе с вами содействовать обеспечению основанного на порядке мира», — обратился к членам ПА НАТО министр обороны Грузии. Он заверил участников сессии, что Грузия продолжит участие в международных миссиях.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с 26 по 29 мая в Тбилиси проводится весенняя сессия ПА НАТО. Согласно официальной программе сессии, в течение четырех дней пройдут двусторонние и многосторонние встречи, заседания комитетов и пресс-конференции. 29 мая пройдет пленарная сессия ассамблеи. На ней с приветственными обращениями выступят президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Георгий Квирикашвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе. По окончании сессии будет принята декларация с поддержкой евроатлантической интеграции Грузии.