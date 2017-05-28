Севастополь, 28 мая, 2017, 12:34 — ИА Регнум. 26 мая 2017 года в Севастополе в рамках 26-го Международного Кинофорума «Золотой Витязь» состоялся круглый стол «Новая государственная культурная политика России — возрождение кинематографа». В нем принимали участие кинематографисты, критики и представители гражданского общества из России, Сербии, Болгарии, Беларуси и Луганской Народной Республики. Круглый стол был организован оргкомитетом МКФ «Золотой Витязь». Беседа проходила на борту старенького безымянного теплохода. Как всегда, когда речь заходит о кино, дискуссия получается очень живой, острой и интересной.

Людмила Лис ИА REGNUM Протоиерей Игорь Тышкевич, Владимир Гостюхин, Олга Маркова

Тон разговору задал президент Кинофорума Николай Бурляев, заявив, что бюджет министерства культуры должен быть равнозначен бюджету министерства обороны, потому что культура — это тоже оборона души человека.

«Что это даст стране? Приведу пример из реальной жизни. После проведения одного из Кинофорумов «Золотой Витязь» в Рязанской области медики и сотрудники правоохранительных органов Рязани сообщили о поразительных результатах зафиксированных ими — о резком снижении показателей преступности, наркомании, самоубийств и прочих социальных пороков. В течение 10 дней проведения форума позитивного кино в Рязанской области на 20−30% упали все негативные показатели. Подобные сводки были впоследствии подтверждены в Липецкой, Тамбовской и других областях, где проходил Форум».

Людмила Лис ИА REGNUM Круглый стол «Новая государственная культурная политика России — возрождение кинематографа» на теплоходе в Севастополе

Казалось бы, государству выгодно снимать хорошее кино, есть хороший советский опыт, когда кино приносило доход стране и было на втором месте при подсчете доходов госбюджета. Но почему же так мало снимается хороших фильмов?

Кинокритик Александр Семенюк высказал свою точку зрения на проблему:

«У нас принято в профессиональной среде говорить, что кино уже определенное количество лет входит в стратегию национальной безопасности США, числится там в разделе «Soft Power», то есть «Мягкая сила». Задача этой силы — подавление, разрушение и колонизация предполагаемого противника. Кино является самым мощным средством воздействия на общественное сознание. За долгие годы существования Голливуда в Америке выработаны механизмы манипулирования. У нас же, наоборот, то, что определяет нашу историческо-культурную идентичность, хотят затушевать. Может, это не политкорректно, но сегодня впору говорить, что политика в области производства и проката фильмов очень походит на колониальную».

По мнению Александра Семенюка, многие отечественные производители кино ориентированы на западный рынок, на получение грантов и западных призов. Выгоднее бывает адаптировать сюжет американского сериала, который уже с успехом прошел в США, чем снять свое.

Людмила Лис ИА REGNUM Александр Семенюк

«Сейчас родительская ассоциация вместе с министерством образования пытаются составить список фильмов, рекомендуемых к просмотру школьникам. Экранизации произведений русской и советской литературы уже стали Золотым фондом. Сейчас они не снимаются, а те, что снимаются, — не могут быть названы аутентичными к первоисточнику. За прошлый год было сделано 86 фильмов, только три из них окупили себя в прокате. Поэтому все эти мифы о том, что в ФК продюсеры что-то произвели, и это с триумфом прошло по отечественным киноэкранам, неправдивы!» — сказал Семенюк.

Киновед Алексей Коленский вспомнил, что странности в кинематографии начались еще в период позднего социализма:

«Хотелось бы бросить некоторый взгляд на ретроспективу, чтобы понять, почему зритель никак не хочет превысить те 17 процентов посещаемости российских фильмов в кинотеатрах, а больше ходит на американские. В 70−80 годах длинной волосатой рукой на корню были погублены грандиозные проекты, которые могли бы дать советскому кинематографу выход на совершенно иной образный уровень. Кто-то запретил в первый съемочный день Данелии снимать «Хаджи-Мурата», Максимов никак не мог поставить Жанну д’Арк, подвергся остракизму фильм «Лермонтов». Так что в колониальном контуре управления культурой наша страна находится еще с тех времен».

Людмила Лис ИА REGNUM Круглый стол «Новая государственная культурная политика России — возрождение кинематографа»

Алексей Коленский считает, что при отсутствии четких идеологических ориентиров, зритель не может понять, к чему его призывают и куда хотят привести, он не доверяет нашим режиссерам и выбирает проверенные голливудские картины, от которых, о крайней мере, четко знаешь, чего ждать.

«Люди не понимают, в какой стране живут, — в стране, которая идет с «Бессмертным полком», кровоточит в Донбассе, или в стране, которая выкармливает олигархов, вместо того, чтобы летать в космос. Хотя на самом деле эти люди не являются олигархами, а являются частью колониальной системы, которая перекачивает деньги через кипрский оффшор в Лондон».

Чтобы люди снова стали доверять нашим кинематографистам: «Надо возрождать систему Госкино, систему творческих объединений. А то у нас очень странная система. Продюсер тратит миллионы на фильм, который проваливается, а ему дают снимать снова. Надо вернуть редактуру в кино», — считает Коленский.

Сергей Катьер, кинорежиссер из Белоруссии, член жюри документальных короткометражных фильмов возразил Алексею Коленскому:

«Любое движение в сторону позитива, даже маленькими шагами принесет гораздо больший результат, чем замахивание на оффшоры… В каждой школе можно открыть киноклубы. Это ведь несложно. Второе. Когда мы приезжаем в аэропорты, железнодорожные вокзалы, — везде экраны установлены. Везде показывают американские фильмы. Неужели так трудно обязать, чтобы на вокзалах, в общественных местах, государственных учреждениях демонстрировались лучшие образцы нашего кино? Но почему-то даже этот маленький шаг вызывает затяжные споры. И последнее. Роль личности никто не отменял. Если мы хотим, чтобы у нас было хорошее историческое и патриотическое кино, то нужно объяснить это руководителям каналов».

Дмитрий Гарнега, директор Государственного автономного учреждения культуры «Севастополь кино» объяснил участникам круглого стола, почему не показывают отечественное кино советского периода. Это связано с тем, что по закону нельзя показывать фильм без прокатного удостоверения. А оно выдается министерством культуры, и «абы кто не может его получить».

Людмила Лис ИА REGNUM Дмитрий Гарнега

«Министерство культуры в этом году вышло с законопроектом, чтобы отменить прокатные удостоверения фильмам, которые сняты до 1936 года. А я считаю, что надо отменить прокатные удостоверения фильмам до 1986 года. Тогда любой поезд, любая школа смогут их показывать, а сейчас они не имеют права. К ним может прийти полиция. Я считаю, что до 1986 года собственником всех фильмов все равно было государство, поэтому можно отменять», — сказал Гарнега.

Николай Бурляев высказал сомнения в том, что режиссерам понравится такая инициатива, ведь они получают деньги за прокат своих фильмов. Гарнега ответил:

«Если законодательным путем не решить эту проблему, то порочный круг никогда не разорвется. Это снималось на народные деньги, и это достояние народа. Режиссеры в СССР не вкладывали в съемки свои деньги, а зарплату получили уже».

В дискуссию вступила Алена Майко из городского родительского комитета. Она рассказала о своих злоключениях в Москве, где пыталась решить эту проблему, но у нее так ничего и не получилось:

«Я была на Мосфильме, и мне там обещали сделать для Севастополя исключение, но выяснилось, что детские фильмы, в основном, принадлежат студии Горького. А на Киностудии Горького сказали, что все фильмы принадлежат «Госфильмофонду», а там все дорого для нас».

Людмила Лис ИА REGNUM Алена Майко

Возмутило представительницу родительского комитета и присутствие иностранных компаний в советах Фонда кино. «Для меня было открытием, что у нас в экспертном совете ФК есть 20th Century Fox Film Corporation и The Walt Disney Company. Я оцениваю это как предательство на уровне безопасности», — заявила Алена Майко.

От критики ФК участники круглого стола перешли к обсуждению состояния профессионального образования, которое они сочли катастрофическим обратив, кроме прочего, внимание не низкий интерес к кинофоруму крымских кинематографистов. Сергей Катьер выразил удивление, что не увидел ни одного местного режиссера. Народный артист Владимир Гостюхин предположил, что:

«Им некогда, видимо. Такое количество «гениальных» режиссеров и режиссерш развелось! В Белоруссии тоже колоссальные проблемы в кинематографе. У нас маленькая страна, а кино — это затратное искусство. Кинематограф — это радость больших экономик. Возрождение кинематографа — это, прежде всего, учебный процесс, а у нас болезнь в системе образования. Уровень мастерства падает. Современному продюсеру мастерство не нужно, а нужно, — как можно быстрее освоить средства. Денег тратиться много, сериалы крутятся весь день, а уровень какого-то дворового кино. Давайте меньше снимать, да лучше. Необходимо воссоздание системы, которая была в СССР, но с нравственной идеологией».

Кинорежиссер, лауреат международных кинофестивалей Татьяна Карпова, вспомнила о мысли Николая Васильевича Гоголя о том, что зритель «не имеет своего каприза», а кушает то, что ему дают.

Людмила Лис ИА REGNUM Татьяна Карпова

«Когда по телевизору шел сериал «Идиот», рейтинги зашкаливали. Зритель сейчас все больше пробуждается, и его подавляют все больше. Найти то, что сердцу близко можно только на православных кинофестивалях и в киноклубах. Я хочу верить, что есть сценаристы и режиссеры, которые могут снимать хорошее кино, просто их нельзя увидеть при существующей системе. Есть авторы, которые могут снимать нравственное кино, и есть зрители, которые хотят его смотреть, но мы разделены теми, кто захватил деньги, власть и идеологию, про которую сами же и говорят, что ее якобы нет».

Цитата из т/ф «Идиот». Реж Владимир Бортко. 2003. Россия Князь Мышкин

Татьяна Карпова выразила сомнение, что если увеличить бюджет, выделяемый на культуру, он пойдет на нравственный кинематограф. «Средства опять пойдут в эту же хунту, а не талантливым ответственным авторам, которые и сейчас не у кормушки. И если у министра даже будет право вето, то он не сможет им воспользоваться. В любом случае дико, что государство, будучи генеральным продюсером, ничего не требует. Государство, которое финансирует, должно делать заказ, как это сейчас в США, и как это было в Советском Союзе», — заявила она.

Протоиерей Игорь Тышкевич, настоятель храма св. Федора Ушакова при Нахимовском училище, выразил сожаление, что у молодых нахимовцев нет новых положительных примеров, нет положительных героев, которым они могли бы подражать:

Людмила Лис ИА REGNUM Протоиерей Игорь Тышкевич, Владимир Гостюхин, Олга Маркова

«В нашем училище учится 700 чел., спустя два года будет 1500. Мы показываем им фильмы до 80-х годов, новых фильмов нет. Души детей еще можно лепить, им можно прививать что-то хорошее, доброе. По себе знаю, если фильм достойный, то он оставляет такой след в душе человека, что потом долгое время является путеводной нитью».

Председатель жюри документальных фильмов Олга Маркова (Болгария) рассказала о тенденциях в американском кино:

«Расскажу, что меня взволновало в последнее время в Голливуде. Появился проект Скорсезе «Миссия» («Молчание»). Уж он-то баловень Голливуда! Это сложный фильм о принятии христианства в Японии в 14 веке. Фильм изумительный. Это была мечта Скорсезе, — снять такой фильм. Потом он предложил еще один фильм «Индеец». Главную роль должен был играть Де Ниро. Тот сразу же согласился. Речь идет о выдающемся представителе профсоюзного движения в Америке, которого убили. Де Ниро испугался и отказался играть, но согласился Аль Пачино. «Парамаунт» вдруг отказал, у нас не будет экономических тем, так объяснили. После фильма «Миссия» Скорсезе впал в немилость.

Цитата из к/ф «Молчание». Реж. Мартин Скорсезе. 2016. США — Тайвань — Мексика — Великобритания — Италия — Япония Молитва

Из моих студентов мало кто знает, что история США — это всего 5 веков, у нас Болгария — 13 веков, у вас — еще больше. Студенты удивляются, когда я им это говорю. Надо просто все это сохранить, хотя это очень тяжело. Меня поэтому радует, что нас после просмотра здесь, зрители дергают за рукава. Здесь много хороших фильмов, так что оздоровление экранной экологии начинается «Золотым Витязем».

Народный артист Украины, живущий в ЛНР, Михаил Голубович продолжил тему образования: «В творческих вузах нельзя принимать на платное обучение». По его мнению, талант за деньги не купишь.

Людмила Лис ИА REGNUM Михаил Голубович

В дискуссию включился заслуженный артист России Владимир Зайцев:

«Нет ничего хуже, чем что-то запрещать. А вот разъяснять с помощью института кинокритиков, — это другое дело. Когда я учился, нам показывали фильмы с комментариями, нам преподаватели разъясняли, что такое хорошо, а что такое плохо. Вот такая должна быть цензура. Донован говорил, что у нас в России лучшие актеры, но актерская школа пришла в упадок. Молодые актеры говорят, что их никто не учит ничему. Пусть будет платное образование, пусть человек получит к нему допуск, но потом докажет, что достоин».

Людмила Лис ИА REGNUM Владимир Зайцев

«Хотелось бы спросить у Шахназарова — продолжил Владимир Зайцев, — почему «Мосфильм» зарос травой? Цены на павильоны и технику задраны так, что никто не имеет никакой возможности там снимать. Почему, кроме экскурсий, если сравнивать с тем, что на киностудии происходило в советское время, там ничего нет? На киностудию Горького вообще приходить стыдно. Видимо, сознательно идет развал кинопроизводственной площадки для того, чтобы ее кто-то положил себе в карман. Вот о чем надо писать президенту! Под таким обращением я готов подписаться, стоять в очереди с хоругвями возле Кремля, чтобы он меня услышал. По поводу цензуры… Она должна быть особенная, ибо тенденция в стране такая, что любое хорошее начинание извращается».

В заключение круглого стола Николай Бурляев сказал: »

Я не люблю конференций. «Сижу в президиуме, а счастья нет». Так говорил Михалков-старший… А по поводу «Мосфильма» могу сказать следующее: Шахназаров сохранил Мосфильм, спасибо ему, но сейчас надо оживить легендарную киностудию. Приказом министра уничтожено несколько киностудий. Почему-то, что принадлежит государству, на него не работает? Пришло время возрождать кинематограф. А по поводу цензуры еще Пушкин высказывался: «Я убежден в необходимости цензуры в образованном нравственно и христианском обществе, под какими бы законами и правлением оно бы ни находилось».

Людмила Лис ИА REGNUM Круглый стол «Новая государственная культурная политика России — возрождение кинематографа» на теплоходе в Севастополе

Предлагаю в открытое письмо президенту Путину по итогам нашего круглого стола вписать следующие пункты: