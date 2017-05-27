Калуга, 27 мая, 2017, 16:49 — ИА Регнум. 12 любительских и профессиональных музыкальных коллективов из Калужской, Московской областей и Санкт-Петербурга принимают участие в фестивале-конкурсе духовых оркестров, который открылся сегодня, 27 мая, в Обнинске. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказал исполнительный директор фестиваля Владимир Куликов.

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По его словам, большой праздник духовой музыки проходит в четвертый раз и в этом году, ему присвоен статус областного. В фестивале-конкурсе примут участие: любительские детские и взрослые оркестры, оркестры музыкальных школ и школ искусств, студенческие и военные оркестры, действующие на территории Калужской области.

Каждый коллектив представил 20 минутную программу, состоящую из оригинальных произведений малых форм, обработок народной музыки, переложений классической, эстрадной, джазовой музыки и произведений для солистов-вокалистов и инструменталистов в сопровождении оркестра.

«Цель фестиваля — популяризация духовых оркестров и пропаганда духовой музыки различных направлений, содействие дальнейшему развитию духовой музыки в Калужской области, формирование репертуара гражданской и героико-патриотической тематики, повышение исполнительского уровня и активизация творческой деятельности духовых оркестров», — подчеркнул Владимир Куликов.

Открылся фестиваль-конкурс на концертной площадке парка «Усадьба «Белкино» презентацией регионального отделения Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» и выступлением Губернского духового оркестра под управлением председателя регионального отделения Ассоциации Сергея Орлова.

Затем многочисленные зрители смогли познакомиться с конкурсными и концертными программами участников и гостей фестиваля. В парке звучала классическая, эстрадная, джазовая музыка, а также любимые у жителей наукограда вальсы и марши.

Исполнительское мастерство юных и взрослых музыкантов оценивало жюри во главе с начальником Военно-оркестровой службы штаба Центрального Оршанско-Хинганского Краснознамённого регионального командования войск национальной гвардии РФ подполковником Марком Еремеевым.

28 мая у «Триумф Плаза» Обнинска праздник духовой музыки продолжится плац-концертом с участием военного духового оркестра Калужского гарнизона и оркестра военно-морской академии Санкт-Петербурга.

Напомним, организаторами фестиваля-конкурса духовых оркестров являются министерство культуры и туризма Калужской области, управление культуры и молодежной политики администрации Обнинска, Калужский областной центр народного творчества», а также Детская школа искусств №1 города Обнинска и экологический фонд «Усадьба «Белкино».