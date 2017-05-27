Новый Яхтенный мост открыл путь к «Зенит-Арене»
Санкт-Петербург, 27 мая, 2017, 17:09 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в День города, который отмечается 27 мая, открылось движение по мосту в створе Яхтенной улицы. Эта переправа соединила южную часть Приморского района с Крестовским островом, на котором построен стадион «Санкт-Петербург Арена» (ранее известен как «Зенит-Арена»).
Мост, который строился всего полтора года, предназначен для движения пешеходов и велосипедистов, однако при необходимости по нему могут спокойно проехать автомобили оперативных служб.
Возведение моста стало частью мероприятий по подготовке транспортной инфраструктуры Петербурга к проведению матчей Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Яхтенный мост (название пока неофициальное) позволяет примерно за 20 минут пешком дойти из района Парка 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе к новому стадиону. Это снижает нагрузку на метро и автодорожную сеть в районе Крестовского острова. Максимальная пропускная способность моста — до 24 тысяч человек в час.
Как заявил на торжественной церемонии открытия переправы губернатор города Георгий Полтавченко, «история строительства этого моста войдет в историю города». Дело в том, что Яхтенный мост строился за счет финансовых средств и силами крупнейших петербургских строительных компаний, которые приняли решение подарить его Петербургу. «Это яркий пример социальной ответственности бизнеса и любви к своему городу», — сказал губернатор.
Вместе с Полтавченко в церемонии открытия движения по мосту приняли участие заместитель министра спорта Павел Новиков, послы Чемпионата мира по футболу, артисты Василий Герелло и Михаил Боярский.
Длина Яхтенного моста — 940 метров, максимальная высота — 16 метров: это самые значительные показатели для пешеходных мостов Санкт-Петербурга.
Тротуар и велодорожка на новом мосту замощены асфальтом разных цветов. Эта технология применена в Петербурге впервые. На переправе также созданы две смотровые площадки в сторону Финского залива.
Первыми по новому мосту проехали активисты общества «Велодвижение в Санкт-Петербурге».