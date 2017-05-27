Санкт-Петербург, 27 мая, 2017, 17:09 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в День города, который отмечается 27 мая, открылось движение по мосту в створе Яхтенной улицы. Эта переправа соединила южную часть Приморского района с Крестовским островом, на котором построен стадион «Санкт-Петербург Арена» (ранее известен как «Зенит-Арена»).

Валентин Илюшин ИА REGNUM Строители Яхтенного моста

Мост, который строился всего полтора года, предназначен для движения пешеходов и велосипедистов, однако при необходимости по нему могут спокойно проехать автомобили оперативных служб.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Яхтенный мост ведет на Крестовский остров

Возведение моста стало частью мероприятий по подготовке транспортной инфраструктуры Петербурга к проведению матчей Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Валентин Илюшин ИА REGNUM По мосту можно прийти к стадиону «Санкт-Петербург Арена»

Яхтенный мост (название пока неофициальное) позволяет примерно за 20 минут пешком дойти из района Парка 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе к новому стадиону. Это снижает нагрузку на метро и автодорожную сеть в районе Крестовского острова. Максимальная пропускная способность моста — до 24 тысяч человек в час.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Мост облегчит путь на Крестовский остров

Как заявил на торжественной церемонии открытия переправы губернатор города Георгий Полтавченко, «история строительства этого моста войдет в историю города». Дело в том, что Яхтенный мост строился за счет финансовых средств и силами крупнейших петербургских строительных компаний, которые приняли решение подарить его Петербургу. «Это яркий пример социальной ответственности бизнеса и любви к своему городу», — сказал губернатор.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Губернатор Георгий Полтавченко открыл новый мост

Вместе с Полтавченко в церемонии открытия движения по мосту приняли участие заместитель министра спорта Павел Новиков, послы Чемпионата мира по футболу, артисты Василий Герелло и Михаил Боярский.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Михаил Боярский выступил на открытии Яхтенного моста

Длина Яхтенного моста — 940 метров, максимальная высота — 16 метров: это самые значительные показатели для пешеходных мостов Санкт-Петербурга.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Самый высокий пешеходный мост Петербурга

Тротуар и велодорожка на новом мосту замощены асфальтом разных цветов. Эта технология применена в Петербурге впервые. На переправе также созданы две смотровые площадки в сторону Финского залива.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Первыми на мост выехали велосипедисты

Первыми по новому мосту проехали активисты общества «Велодвижение в Санкт-Петербурге».