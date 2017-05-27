Киев, 27 мая, 2017, 16:33 — ИА Регнум. Политолог и один из значимых идеологов внешней политики США Збигнев Бжезинский, скончавшийся 27 мая в США, являлся «истинным другом Украины». Об этом президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в соцсети Facebook.

National Archives and Records Administration Збигнев Бжезинский. 1977

«Печальная новость: ушел из жизни Збигнев Бжезинский — гроссмейстер международной политики, легенда, эпоха, — написал глава государства. — Настоящий друг Украины! Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 мая в США в возрасте 89 лет скончался известный политолог, социолог и государственный деятель Збигнев Бжезинский. Пожилой человек умер в больнице Inova Fairfax Hospital в Фоллс-Черч (штат Вирджиния).

Причины смерти пока неизвестны.

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