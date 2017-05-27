Снос — отменить, мэра — отставить: фоторепортаж с митинга против реновации
Москва, 27 мая, 2017, 20:14 — ИА Регнум. 27 мая на Суворовской площади в Москве прошел митинг против реновации «За права москвичей». Представители инициативных объединений выступили против поправок в закон о столице, точечной застройки, сноса гаражей и создания платных парковочных зон. В акции протеста также приняли участие обманутые участники долевого строительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Помимо требований отозвать из Госдумы проект федерального закона и отказаться от массового сноса жилья, основным лозунгом митинга стал призыв отправить в отставку мэра Москвы Сергея Собянина.
И выступающие со сцены, и протестующие скандировали: «Собянина — в отставку!», «Собянин должен уйти!», «Собянин, не уродуй Москву долгостроями».
Участники митинга выразили опасение, что в случае принятия программы реновации Москва за десятилетие превратится в аналог густонаселенного азиатского города типа Гонконга или Харбина, а в краткосрочной перспективе для расселения москвичей из домов, попавших под программу реновации, могут использовать неликвидные квартиры.
Не менее остро, по мнению протестующих, в Москве стоит проблема долгостроев — нарушения прав участников долевого строительства в городе приняли системный характер, при этом жалобы горожан игнорируют на всех уровнях власти.
Участники митинга делились опытом борьбы с произволом застройщиков и бесцеремонным сносом гаражей. Организаторы протеста заявили о решении создать единый координационный совет, который поможет инициативным группам бороться за свои права.
Участники митинга призвали горожан активно отстаивать свой образ жизни, максимально тиражировать информацию о разрушительных последствиях инициатив московской администрации.
На митинге было заявлено о старте кампании по недоверию мэру Москвы Сергею Собянину и принята резолюция, в которой протестующие призвали президента России Владимира Путина воспользоваться своим конституционным правом и отправить в отставку московского мэра.