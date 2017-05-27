Москва, 27 мая, 2017, 20:14 — ИА Регнум. 27 мая на Суворовской площади в Москве прошел митинг против реновации «За права москвичей». Представители инициативных объединений выступили против поправок в закон о столице, точечной застройки, сноса гаражей и создания платных парковочных зон. В акции протеста также приняли участие обманутые участники долевого строительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации на Суворовской площади

Помимо требований отозвать из Госдумы проект федерального закона и отказаться от массового сноса жилья, основным лозунгом митинга стал призыв отправить в отставку мэра Москвы Сергея Собянина.

И выступающие со сцены, и протестующие скандировали: «Собянина — в отставку!», «Собянин должен уйти!», «Собянин, не уродуй Москву долгостроями».

Участники митинга выразили опасение, что в случае принятия программы реновации Москва за десятилетие превратится в аналог густонаселенного азиатского города типа Гонконга или Харбина, а в краткосрочной перспективе для расселения москвичей из домов, попавших под программу реновации, могут использовать неликвидные квартиры.

Не менее остро, по мнению протестующих, в Москве стоит проблема долгостроев — нарушения прав участников долевого строительства в городе приняли системный характер, при этом жалобы горожан игнорируют на всех уровнях власти.

Участники митинга делились опытом борьбы с произволом застройщиков и бесцеремонным сносом гаражей. Организаторы протеста заявили о решении создать единый координационный совет, который поможет инициативным группам бороться за свои права.

Участники митинга призвали горожан активно отстаивать свой образ жизни, максимально тиражировать информацию о разрушительных последствиях инициатив московской администрации.

На митинге было заявлено о старте кампании по недоверию мэру Москвы Сергею Собянину и принята резолюция, в которой протестующие призвали президента России Владимира Путина воспользоваться своим конституционным правом и отправить в отставку московского мэра.