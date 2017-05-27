Можайск, Московская область, 27 мая, 2017, 16:02 — ИА Регнум. По факту катастрофы легкомоторного самолета в Можайском районе Подмосковье проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

PMDrive1061 Самолёт Як-54

Инцидент произошел в субботу, 27 мая, в районе с. Бородинское. По последним данным, в результате падения легкомоторного воздушного судна погибли два человека.

«Легкомоторный самолет ЯК-54, принадлежащий частному лицу, по неустановленной пока причине потерпел катастрофу и упал в районе с. Бородинское Можайского района, — говорится в сообщении. — После падения воздушное судно загорелось».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

«Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 мая в Можайском районе Подмосковья потерпел крушение легкомоторный самолет Як-54. Самолет рухнул на землю, а затем загорелся.

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