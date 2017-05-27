Москва, 27 мая, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились наращивать координацию усилий по урегулированию конфликта в Сирийской Арабской Республике на различных уровнях.

При обсуждении сирийского кризиса лидеры двух стран подчеркнули важность скорейшего согласования практических аспектов применения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Эти меры должны укрепить режим прекращения боевых действий, повысить эффективность межсирийских переговоров в женевском и астанинском форматах.

Также лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю 25-летия со дня подписания Договора об основах отношений между Россией и Турцией от 25 мая 1992 года. Путин пожелал Эрдогану успехов в связи с его избранием на пост генерального председателя Партии справедливости и развития. Президенты России и Турции подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее углубление стратегического партнерства двух стран.

Кроме того, был затронут вопрос о реализации договоренностей о взаимной отмене ограничений в торгово-экономической сфере и вопросы осуществления крупных совместных проектов в энергетике — строительство АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция снова ввела ограничения на ввоз российских сельскохозяйственных продуктов.

Напомним, в марте 2017 года Турция запретила выдавать лицензии российским экспортерам на беспошлинный ввоз пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла. Запрет был отменен 4 мая по итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции.

По итогам встречи глава России заявил, что все ограничения в торговле между двумя странами сняты. Отмену ограничений 4 мая подтвердил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

Однако Россия сохранила запрет на ввоз турецких помидоров, объяснив это тем, что российские сельхозпроизводители вложили инвестиции в выращивание помидоров в России и не должны их потерять из-за более дешевых помидоров из Турции.

24 мая турецкие бизнес-структуры заявили, что в рамках диверсификации импорта сельскохозяйственной продукции было принято решение ограничить ввоз всех видов сельхозпродукции из России на уровне 20−25% от их общего объёма импорта. При этом представители управляющего Совета экспортеров Стамбула заявили, что это решение принято на уровне бизнес-структур, а не государства.