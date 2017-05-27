Москва, 27 мая, 2017, 15:36 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с человеческими жертвами и разрушениями, вызванными сильными наводнениями. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

trokilinochchi Наводнение на Шри-Ланке

«Президент России направил телеграмму соболезнования президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипале Сирисене в связи со значительными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными наводнениями в различных районах страны», — сказано в сообщении пресс-службы.

Путин подчеркнул, что Россия разделяет скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеется на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильнейшие наводнение произошло на Шри-Ланке из-за мощных проливных дождей, обрушившихся на остров. Пострадавшими числятся 200 382 человека из 52 603 семей, которые проживают в 14 регионах страны. 12 тысяч человек власти разместили на безопасных участках. По предварительным данным, в результате наводнения погибли около 100 человек, 99 до сих пор числятся пропавшими без вести.