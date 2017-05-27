Севастополь, 27 мая, 2017, 15:24 — ИА Регнум. С 24 по 27 мая в севастопольском кинотеатре «Моряк» проходил конкурс анимационных фильмов, присланных мультипликаторами разных стран на конкурс МКФ «Золотой Витязь».

Людмила Лис ИА REGNUM Кинотеатр «Моряк» в Севастополе

Людмила Лис ИА REGNUM Кинотеатр «Моряк» в Севастополе

Сегодня, 27 мая, был заключительный день показов, и корреспонденту ИА REGNUM удалось переговорить с членами жюри конкурса Йованом Марковичем (Сербия) — вице-президентом «Золотого Витязя», кинодраматургом, продюсером, лауреатом Золотой медали имени С. Ф. Бондарчука «За выдающийся вклад в кинематограф» и Иваном Ивановым — кинорежиссером, доктором искусствоведения из Болгарии.

Людмила Лис ИА REGNUM Члены жюри МКФ Золотой Витязь» Йован Маркович (Сербия) и Иван Иванов (Болгария)

Международному Кинофоруму «Золотой Витязь» уже 26 лет. За этот период изменились тенденции в мировой анимации, но русская анимация, по мнению специалистов, по сути, по своему духу осталась прежней. Русского человека вообще отличает от других именно духовная стабильность. Все в мире меняются, кроме русских, — такую шутку часто можно услышать на площадках Кинофорума. И эта шутка имеет позитивные оттенки.

«Я несколько лет являюсь членом жюри анимационной программы. И двадцать, и десять лет назад очень хороших мульфильмов не было, если сравнивать с советской школой анимации, которая была очень сильная. В новое время, конечно, все изменилось по объективным причинам, школа была утрачена во всех бывших советских республиках и странах социалистического лагеря. Но последние несколько лет я вижу, что рождается новая русская школа анимации. Конечно, это далеко не та школа, которая была в «золотое время», но все же возрождение началось, и это радует. Различие еще и в том, что анимация теперь компьютерная, а раньше ведь художники рисовали сами. Надо принять эту новую технику, которую я, правда, так и не могу до конца принять. Много стран прислали свои работы, но русский мультфильм всегда можно отличить от иностранного. Он очень специфичный. В нем нет насилия, он добрый, трогательный. Новые русские мультфильмы имеют свою душу, в них отражено славянское мироощущение, юмор», — говорит Йован Маркович.

В советское время и сербские, и болгарские дети, вообще дети социалистических стран воспитывались, в основном, на русских мультфильмах. Сегодня это не так. Теперь на экранах стран бывшего соцлагеря только японское аниме со сценами насилия и даже сексом, и американские «стрелялки», бессмысленные и жестокие, с быстрой сменой кадров и плоскими шутками. Сколько психически неуравновешенных людей мы получим, страшно даже представить, и что станет с нашим миром, тоже непонятно. Такое положение вещей беспокоит членов жюри. Они постоянно пишут об этом в своих странах, в меру своих сил пропагандируют добрую и позитивную анимацию.

Иван Иванов поделился своим мнением о программе анимационных фильмов, представленных на фестивале:

«Каждый год уровень растет. Есть детские мультфильмы, но есть и серьезные, для взрослых. Русская и белорусская школы много работают, развивают традицию. Болгарская школа, к сожалению, утрачена. Это очень жаль. В этом году лично мне очень понравился русский мультфильм про упрямого козла. Рисунок очень хороший, в духе русской сказки. Полезно посмотреть и детям, и взрослым. Есть чему поучиться. Очень хороший белорусский мультфильм о Шагале, опять же русский мультфильм про воздушного слона. Такая фантазия замечательная! Я согласен с Йованом Марковичем. В русских мультфильмах нет агрессии. В западных мультфильмах есть насилие, оно кодирует психику детей, и это плохо. Так не должно быть».

Победители и лауреаты конкурса будут объявлены на торжественной церемонии закрытия МКФ «Золотой Витязь» в среду 31 мая в Севастопольском драматическом театре имени Луначарского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 22 по 31 мая 2017 года в городе Севастополе проходит XXVI Международный Кинофорум «Золотой Витязь», в программу которого входит показ более чем 225 игровых, документальных и анимационных фильмов. Вход на все мероприятия свободный.