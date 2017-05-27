Москва, 27 мая, 2017, 15:02 — ИА Регнум. Вместо очередной новостройки на месте снесенной усадьбы Неклюдовой должен появиться парк памяти защитников Москвы, заявили 27 мая на митинге против проекта реновации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации на Суворовской площади

«Мы хотим, чтобы там ничего не строили, чтобы там был парк памяти «Сережи с Малой Бронной и всем защитникам Москвы», — заявила представитель инициативной группы «Усадьба Неклюдовой» Мария Черкасова.

По ее словам, на митинг представителей движения вынудило выйти поведение инвестора, который «между существующих ныне на месте усадьбы детских садов, вознамерился возвести очередной элитный дом».

Черкасова отметила, что противостоять этому процессу практически невозможно.

Напомним, в Москве проходит митинг против массового сноса пятиэтажек.