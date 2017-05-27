Москва, 27 мая, 2017, 14:48 — ИА Регнум. «Наш город захватили мародеры, задача которых только быстро заработать, вернее хапнуть деньги, уехать за границу и жить там до старости», — заявил сегодня, 27 мая, на митинге против реновации в Москве член ОП РФ Георгий Федоров. Протестующие объявили о начале кампании по недоверию мэру Москву Сергею Собянину и столичному правительству, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против сноса пятиэтажек. Суворовская площадь. 27.05.2017

«Мы видим, что эти люди творят. В центре Москвы разрушаются исторические здания, как раковая опухоль окутывает платная парковка, безумный снос бульдозерами гаражей. Нет справедливости у дольщиков. В каждом районе буквально есть проблема с точечной застройкой. <…> Нужно сказать мэру? что больше этого не будет. Мы объявляем кампанию недоверия Собянину и его правительству», — заявил Федоров.

Участники митинга, в свою очередь, заявили, что мэр Москвы должен покинуть свой пост.

«Собянин должен уйти! Москва — наш город, мы никому его не отдадим!» — скандируют они.

По словам Георгия Федорова, решено создать единый координационный совет протестных действий, который поможет инициативным группам бороться за свои права.

«В Москве будто заселился большой крот, которого не могут поймать, но он ископал всё что возможно. Миллиарды рублей тратятся никуда. То зимняя на летнюю плитка, то наоборот», — подчеркнул он.

Напомним, на Суворовской площади в Москве проходит митинг против проекта массового сноса жилья. Москвичи требуют отказаться от реновации и проводить расселение ветхого жилья в соответствии с уже действующими законами.