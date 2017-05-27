Чебоксары, 27 мая, 2017, 14:22 — ИА Регнум. Напомним, пожар произошёл сегодня, 27 мая, в двухквартирном частном доме по улице Первая Чапаева. В результате погибли 37-летняя женщина и три её дочери. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Chuvashia.sledcom.ru На месте пожара

«По результатам первоначальных следственных действий, проведенных совместно со специалистами испытательной пожарной лаборатории, следствие в качестве основной рассматривает версию возникновения пожара в результате неисправности электропроводки. Предполагаемый очаг возгорания находился в сенях жилого дома», — сказал Олег Дмитриев.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, горел двухквартирный частный дом по первой улице Чапаева 1936 года постройки. После тушения обнаружены тела четырёх человек: 37-летней женщины и трех её дочерей. Старшей дочери было 16 лет, средней — шесть лет, младшей — четыре года. По предварительным данным, они отравились угарным газом. В другой квартире проживал мужчина, который ночью проснулся от треска и выбежал на улицу, увидев полыхающий дом.