Москва, 27 мая, 2017, 14:31 — ИА Регнум. «Хватит перекладывать плитку, построй школу для обманутых детей», — заявили протестующие на митинге против реновации в Москве. На акцию, которая проходит на Суворовской площади, на данный момент пришли уже сотни человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации на Суворовской площади

Если на первый крупный митинг против реновации, который прошел 14 мая, собрались в основном противники массового сноса из Москвы и Подмосковья, то на акции 27 мая присутствуют обманутые дольщики, недовольные программой мэрии по сносу гаражей, а также пострадавшие от долгостроев жители.

Протестующие стоят с плакатами, призывающими столичную мэрию отказаться от проекта. «Собянин, не уродуй Москву долгостроями», «закон о реновации нарушает Конституцию», «в Москве 20 000 обманутых дольщиков», — заявляют они.

Напомним, митинг на Суворовской площади стал второй крупной акцией после выступления 14 мая. Как заявил ИА REGNUM представитель Инициативной группы квартала 1066 (Басманный район Москвы) Алексей Егоркин, москвичи требуют отказаться от реновации, отозвать проект федерального закона из Госдумы и проводить расселения ветхого жилья в соответствии с уже действующими законами.