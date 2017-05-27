Ташкент, 27 мая, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Сенат (верхняя палата парламента) Узбекистана в ходе пленарного заседания сегодня, 27 мая, ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Туркменией, передает корреспондент ИА REGNUM.

Press-service.uz Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов

Ранее, данный договор был подписан президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым в марте 2017 года во время государственного визита узбекского лидера в Ашхабад.

По итогам визита также подписаны Договор об экономическом сотрудничестве на 2018−2020 годы, Меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества в области железнодорожного транспорта, Программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2017−2019 годы.

Министерства иностранных дел двух стран приняли Программу сотрудничества на 2017−2018 годы, а соответствующие ведомства — контракты на поставку из Узбекистана в Туркмению сельскохозяйственной техники и химической продукции.

Между хокимиятами (администрациями) Хорезмской области и Дашогузского вилаята, Бухарской области и Лебапского вилаята подписаны соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.