Москва, 27 мая, 2017, 14:16 — ИА Регнум. «Мы призываем продолжить работу по замещению в Москве ветхого и аварийного жилья, которую собираются фактически прекратить из-за необходимости рушить здания, удобные людям и способные простоять ещё долгие годы. В случае, если городские власти не остановятся в своём стремлении навязать нам свою программу, мы призываем депутатов Государственной думы от любых партий проявить гражданскую смелость и заблокировать данный законопроект. Свободные средства, если таковые есть в городской и федеральной казне, надо направить на решение социальных проблем и на замещение ветхого и аварийного жилья в регионах России, где люди годами безуспешно добиваются улучшения жилищных условий. Москва должна проявить солидарность с остальной Россией и надеется на солидарность жителей других городов нашей Родины», — заявлено в резолюции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации на Суворовской площади

Как ранее сообщало ИА REGNUM, митингующие настаивают на антиконституционной основе проекта реновации и заявляют о недоверии мэру Москвы Сергею Собянину.

Напомним, что митинг против реновации, прошедший в Москве 14 мая, стал многотысячным.