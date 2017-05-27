Ташкент, 27 мая, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Сенат Узбекистана в ходе пленарного заседания сегодня, 27 мая, проголосовал за закон, который обязывает министра внутренних дел дважды в год отчитываться перед членами верхней палаты (Сенат) республики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Akadmvd.uz Узбекская полиция

Министр будет рапортовать парламентариям о работе органов внутренних дел, в том числе сообщать о работе в сфере профилактики и предупреждения правонарушений, работе с населением и другое.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом определил важнейшие направления реформирования системы органов внутренних дел. Одной из основных функций милиции определено служение народу.

Мирзиёев распорядился преобразовать органы внутренних дел в общественно ориентированную профессиональную службу, деятельность которой должна быть направлена на оказание своевременной и качественной помощи населению, безусловное выполнение каждым сотрудником своего служебного долга — «Служить интересам народа».

Документом регламентировано обеспечение системного адресного диалога с народом, развитие тесного взаимодействия с органами самоуправления граждан, другими институтами гражданского общества, оказание всестороннего содействия в решении насущных проблем населения.

Президент распорядился установить «качественно новый порядок организации работы с обращениями физических и юридических лиц, исключение поверхностного и формального отношения к их рассмотрению и разрешению, использование в пределах полномочий всех средств для защиты прав и законных интересов граждан».

Документом предусмотрено внедрение системы отчетности должностных лиц органов внутренних дел перед населением, четких критериев оценки работы, а также эффективных механизмов общественного, парламентского и депутатского контроля за обеспечением законности деятельности милиции.

В указе также отмечена необходимость «обеспечения ранней профилактики и предупреждения правонарушений, в первую очередь путем своевременного устранения причин и условий их совершения, повышения правовой культуры всех слоев населения, привития им уважения к закону и нетерпимости к любым проявлениям нарушений законодательства».