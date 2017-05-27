Ставрополь, 27 мая, 2017, 13:20 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за минувшие сутки число затопленных домов возросло в пять раз. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Gubernator.stavkray.ru Паводок в Ставропольском крае

Вода зашла в 1789 жилых построек в нескольких районах Ставропольского края. На данный момент пострадавшими числятся 5531 человек, из которых 954 — дети. Всего подтоплено 2715 придомовых территорий, где проживает 8401 человек. Самая тяжелая ситуация сложилась в селе Левокумка, где из-за разлива реки Кума уровень воды достигает более 1,5 метра. Сейчас в Левокумке работает 24 круглосуточных комплексных пункта жизнеобеспечения населения. На базе школы №8 функционируют 10 пунктов выдачи документов. Также в селе есть подвижной пункт питания.

Спасатели привозят местным жителям бутилированную воду и предметы первой необходимости.

Более сотни детей из подтопленных районов будут отправлены в детские оздоровительные лагеря, и примерно 200 людей преклонного возраста и с ограниченными возможностями — в санатории и пансионаты.

Некоторые жители, несмотря на критическую ситуацию, опасаются покинуть свои жилища, так как в районе бедствия уже замечены мародеры.