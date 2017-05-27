Москва, 27 мая, 2017, 13:16 — ИА Регнум. Москвичи готовятся к митингу против реновации, который пройдёт днём 27 мая на Суворовской площади в центре столицы. Как заявил ИА REGNUM представитель Инициативной группы квартала 1066 (Басманный район Москвы) Алексей Егоркин, на акции протеста выступающие потребуют отказа от реновации, отмены соответствующего федерального законопроекта и расселения ветхого жилья в соответствии с уже действующими законами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против реновации на Суворовской площади

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«Мы против сноса Конституции — это наш слоган, — подчеркнул Егоркин. — Мы хотим, чтобы проект федерального закона в том виде, в котором он есть сейчас, полностью отменили. Чтобы аварийное и ветхое жильё расселялось постепенно, основываясь на действующем законодательстве, и только если действующего закона не хватит, писался новый закон, абсолютно учитывающий действующее законодательство и права граждан Российской Федерации».

По словам Алексея Егоркина, первое, что бросилось в глаза представителям инициативной группы москвичей после ознакомления с проектом федерального закона 12 505−7 («О внесении изменений в закон Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации»), — это его явное противоречие Конституции РФ.

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«Я лично не против реновации, но в том понимании, в каком она существует в мире. Я за то, чтобы дома перестраивались, чтобы у людей появилось комфортное жилье… Однако то, что сейчас присутствует в законопроекте, не гарантирует москвичам достойную жизнь в будущем в части жилищных условий», — резюмировал он.

Отметим, что митинг на Суворовской станет вторым крупным выступлением жителей против проекта реновации. 14 мая прошла многотысячная акция на проспекте Академика Сахарова. Митингующие заявили о недоверии мэру Москвы Сергею Собянину и потребовали отказаться от проекта федерального закона. Было заявлено, что инициатива мэрии нарушает права собственников жилья, перспективы расселения не ясны до конца, а первые появившиеся тендеры показывают, что на месте намеченных к сносу домов могут появиться отличные от заявленных строения.

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Кроме того, на митинге присутствовали представители Московской области. Протестующие заявили, что мощности мусорных полигонов Подмосковья не хватит для утилизации строительных отходов Москвы.