Санкт-Петербург, 27 мая, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев) и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко получили дипломы, удостоверения и знаки Почетных граждан Санкт-Петербурга. Торжественная церемония состоялась сегодня, 27 мая, в Ротонде Мариинского дворца, где находится резиденция Законодательного собрания Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Down-house.ru Медный всадник. Санкт-Петербург

Именно здесь в минувшую среду, 24 мая, было объявлено, что глава верхней палаты российского парламента и глава Русской православной церкви обошли всех остальных претендентов на звание Почетного гражданина, в том числе режиссера Александра Сокурова и народную артистку СССР Эдиту Пьеху, получив по 45 голосов петербургских депутатов во время тайного голосования.

Знаки отличия новым Почетным гражданам вручили губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и спикер городского Заксобрания Вячеслав Макаров в присутствии депутатов Госдумы и петербургского парламента, сенаторов, членов городского правительства, представителей различных конфессий, почетных граждан Петербурга.

Поздравить Валентину Матвиенко и патриарха Кирилла пришли полномочный представитель президента на Северо-Западе Николай Цуканов, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

Assembly.spb.ru Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко на торжественной церемонии

Как отметил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, патриарх Кирилл внес значительный вклад в развитие Русской православной церкви. Сам патриарх, уехавший из северной столицы еще 33 года назад, рассказал о собственных связях с Петербургом, о своей семье, о родителях, которые здесь жили, и о роли Петербурга в жизни России.

Поздравляя Валентину Матвиенко, губернатор Георгий Полтавченко напомнил, что в должности губернатора Санкт-Петербурга она внесла огромный вклад в развитие города. «Без инициированных ею крупных инфраструктурных проектов наш город уже невозможно представить» — сказал действующий градоначальник. По его словам, и сегодня Валентина Матвиенко уделяет особое внимание Санкт-Петербургу, поддерживает важные для города инициативы.