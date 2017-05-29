Калуга, 29 мая, 2017, 16:39 — ИА Регнум. Торжественное открытие мемориальной доски, в память об известном отечественном дворянском рода Аксаковых состоялось на исторической части здания отеля Four Points by Sheraton Kaluga на улице Гагарина, 16 в Калуге. В церемонии принял участие потомок дворянского рода, житель Москвы — Андрей Михайлович Аксаков, сообщает 27 мая корреспондент ИА REGNUM.

Фото Георгия Орлова. Пресс-службы правительства Калужской области Мемориальная доска, посвящённая древнему роду Аксаковых

На открытие мемориальной доски собрались участники X международной научно-практической конференции «У истоков российской государственности», проходящей в Калуге — политики, историки, краеведы, архитекторы. ученые, писатели, журналисты.

Напомним, род дворян Аксаковых внес огромный вклад в историю и развитие культуры России и, в частности, Калужского края.

Основоположником рода Аксаковых стал князь Иван Федорович «Оксак» (хромец).

Изучение истории рода Аксаковых было начато в середине XIX веке одним из основоположников научной генеалогии в России князем Петром Долгоруковым и продолжено в XX веке классиками русской историко-родословной науки.

С Калугой непосредственно связаны три поколения Аксаковых. Родоначальником калужско-московской ветви был участник Крымской войны 1853−1856 годов, надворный советник, лесничий Николай Васильевич Аксаков.

Калужско-московская ветвь рода Аксаковых продолжается и в наши дни. В мае 2015 года, заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец передала калужскому музею изобразительных искусств коллекцию картин, отражающая события и лица эпохи правления Дома Романовых Это был дар представителей калужско-московской ветви рода Аксаковых, проживавших за границей.

В том же в 2015 году в издательстве «Политическая энциклопедия» вышло в свет уникальное историко-генеалогическое издание, не имеющее аналогов ни в отечественной, ни в мировой науке «Аксаковы: семейная энциклопедия». В нем через судьбы Аксаковых раскрывается история государства Российского на протяжении 1000 лет.