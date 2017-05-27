Ленинградская область, 27 мая, 2017, 12:40 — ИА Регнум. У Ленинградской области есть все шансы на то, чтобы на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году стать лидером по количеству заключенных соглашений. Об этом заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в интервью ТАСС.

K-spb2 Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко

Дрозденко напомнил, что в 2016 году Ленинградская область на ПМЭФ привлекла более 100 млрд рублей инвестиций. Этот успех регион намерен закрепить на ПМЭФ-2017.

«Сейчас находимся в стадии переговоров с инвесторами, которые готовы вместе с нами на ПМЭФ обозначить конкретные цифры, которые будут инвестированы в Ленинградскую область, — это как иностранные компании, так и российские, работающие в таких отраслях, как агропром, химическая промышленность, нефтегазовая промышленность, картонно-бумажное производство», — сообщил Александр Дрозденко.

Он пояснил, что в числе наиболее вероятных соглашений с инвесторами — договор с компанией «Филип Моррис Ижора» о модернизации завода в Ленобласти для выпуска сигарет с теплонагревом.

«Все компоненты и сборка будут производиться в Ленинградской области и только электронную часть планируется поставлять из Малайзии. Общие инвестиции составят порядка 2,7 млрд руб.», — сказал Дрозденко.

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Кроме того, по его словам, к подписанию на ПМЭФ готовятся соглашения с компанией Knauf на 3,5 млрд рублей и компание «ФосАгро» на 1 млрд рублей инвестиций.

«И мы близки к завершению переговоров с китайскими производителями коммерческих малолитражных автомобилей для малого бизнеса, о котором уже несколько раз говорили. Но произойдет это в более поздние сроки», — добавил Александр Дрозденко.

Как писало ИА REGNUM, речь идет китайской компании Guangzhou Automobile Group (GAC MOTOR), которая намерена развернуть в Ленинградской области производство легких коммерческих автомобилей. В настоящее время подбирается участок для размещения завода.

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Как подчеркнул Александр Дрозденко в интервью ТАСС, Ленинградская область на ПМЭФ в 2017 году впервые будет представлена не стендом, а своим павильоном, где будут продемонстрированы инвестиционные проекты, реализуемые в регионе.

«Сейчас в стадии проработки находится порядка 130 договоров и соглашений, из этого количества для представления на форуме будем выбирать реальные, реализацию которых можно начать сразу же после подписания», — отметил губернатор Ленобласти.

ПМЭФ-2017 пройдет 1−3 июня в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум» на юге Петербурга.