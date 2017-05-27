Москва, 27 мая, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич (Смоленская область) прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о «щупальцах Кремля», которые тянутся «к глоткам ключевых столиц Европы». Мнение Клинцевича на этот счет распространила его пресс-служба сегодня, 27 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM А так жалко

В американском издании Politico была опубликована статья Порошенко, приуроченная к саммиту «Большой семерки», который проходит в Италии. В своей статье Порошенко заявил, что Западу необходимо противостоять «российской угрозе» в киберпространстве.

«Щупальцы Кремля тянутся к глоткам ключевых столиц Европы и её трансатлантических союзников», — пишет Порошенко.

Далее он заявляет, что «те, кому не хватает храбрости обрезать эти щупальца, снова попадают под атаку».

Президент Украины утверждает, что после того, как он запретил российские социальные сети, Москва ответила «массированной и скоординированной кибератакой».

«Россия активировала свои информационные силы, столь хорошо известные в Париже, Берлине и по ту сторону Атлантики, чтобы защитить своих социальных медиаагентов, таких как «ВКонтакте» и «Одноклассники», — пишет Порошенко.

Посыл статьи простой — Запад должен сохранить и усилить санкции против России, а также «инвестировать в безопасность Украины».

Член Совета Федерации Клинцевич считает, что заявления Порошенко о «щупальцах» — это «типичная паранойя».

«Типичная паранойя. Как бы Украина не осталась без президента», — сказал Клинцевич.

В связи с этим сенатор вспомнил о словах первого министра обороны США и министра военно-морского флота Джеймса Форрестола, который 22 мая 1949 года выбросился из окна госпиталя с криком «Русские идут!».

«Эта фраза впечаталась в память человечества как символ сначала антисоветской, а затем антироссийской истерии. «Щупальца Кремля» Петра Порошенко из той же серии», — пояснил Клинцевич.

Он отметил, что существует русский мир «как геополитическое и социокультурное явление, влияние которого на человечество действовало огромно».

»И вот эти «щупальца» обрезать в принципе невозможно», — добавил Клинцевич.