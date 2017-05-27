Мосул, Ирак, 27 мая, 2017, 12:22 — ИА Регнум. Иракская армия приступила к штурму последнего района Мосула, находящегося под контролем боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 27 мая, сообщается на официальной странице командования военных сил Ирака в Facebook.

Mstyslav Chernov Мосул

По словам командующего операцией по освобождению Мосула Абдель-Амира Яраллу, отряды объединенных сил антитеррористической коалиции приступили к освобождению оставшихся районов на правом берегу реки Тигр.

Иракская армия перешла в наступление в районе Шифа, где расположена республиканская больница. Полицейские силы Ирака перешли в наступление в районе Занджили, а элитные подразделения антитеррора — в районе Саха.

Напомним, операция по освобождению Мосула тянется с октября 2016 года. «На земле» наступление ведут силы иракской армии, ополчения и курдские отряды. Поддержку с воздуха и артподдержку осуществляют Вооруженные силы США.

Сперва удалось освободить восточную часть Мосула, до террористы закрепились в западной части города и долгое время удерживали её.

Поскольку бои идут в городе, ВВС США часто атакуют кварталы жилой застройки, что неминуемо приводит к жертвам среди мирного населения.