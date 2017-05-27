Монреаль, Канада, 27 мая, 2017, 11:48 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опровергло информацию о том, что выдвинуло предложение двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой стать послом чистого спорта в России. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает телеканал RT со ссылкой на заявление WADA.

Иван Шилов ИА REGNUM Елена Гаджиевна Исинбаева

«WADA не предлагало Исинбаевой стать послом чистого спорта в России. Мы не можем предложить такую должность члену Международного олимпийского комитета (МОК). Исинбаева может получить данный статус по инициативе российской стороны», — сказано в заявлении агентства.

Также в WADA подчеркнули, что агентство проводит «огромную работу», с целью помочь России восстановить статус в организации. Кроме того, агентство рассматривает возможность приглашения Исинбаевой в штаб-квартиру WADA для обсуждения образовательных программ, способствующих чистому спорту в России.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что WADA якобы предложило двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Исинбаевой стать послом чистого спорта в России. Утверждалось, что на имя Исинбаевой было направлено официальное письмо с данным предложением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая WADA потребовало удаления Исинбаевой с поста главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).