Вашингтон, 27 мая, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Специальный комитет по разведке сената Конгресса США в рамках расследования «вмешательства России» в американские внутриполитические дела запросил всю документацию предвыборного штаба Дональда Трампа. Об этом сегодня, 27 мая, пишет газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Сообщается, что речь идет о всех документах, посланиях, отправленных по электронной почте, а также данных и телефонных звонках за полный период функционирования избирательной кампании Трампа.

Напомним, избирательный штаб Трампа начал работу в июне 2015 года. Трамп одержал победу на президентских выборах в США, которые состоялись в ноябре 2016 года.

Уточняется, что запрос на предоставление всей документации предвыборного штаба Трампа был отправлен на минувшей неделе. Подписал запрос председатель спецкомитета республиканец Ричард Бэрр (сенатор от штата Северная Каролина).

Издание указывает, что данный запрос означает, что спецкомитет по разведке впервые затронул непосредственно избирательный штаб Трампа в рамках расследования «вмешательства России». До этого спецкомитет в рамках расследования контактировал только с отдельными представителями команды Трампа.

Расследования «вмешательства России» ведут сразу несколько американских политических структур. Кроме сената, такое расследование ведет спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США, а также Федеральное бюро расследований (ФБР).

Кроме того, демократам удалось добиться назначения спецпрокурора, который координирует все эти расследования. Им стал Роберт Мюллер, который в 2001—2013 годах был директором ФБР.

При этом до настоящего момента не было представлено ни одного внятного доказательства того, что Россия действительно вмешивалась в американские внутриполитические дела. Москва считает подобные обвинения абсурдными и мотивированными внутриполитической борьбой в США.