Чебоксары, 27 мая, 2017, 10:25 — ИА Регнум. В Чувашии по факту гибели при пожаре матери с тремя дочерьми возбуждено уголовное дело. Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц), сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

21.mchs.gov.ru Пожар в Чебоксарах

В настоящее время на месте пожара работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия. Выясняются обстоятельства произошедшего, проверяются различные версии возникновения пожара. В этих целях допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз.

По данным СУСК, семья была благополучной. Их близким сейчас оказывается психологическая помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл сегодня, 27 мая, в 03:30 часов в Чебоксарах. Горел двухквартирный частный дом по первой улице Чапаева 1936 года постройки. Ликвидировать возгорание удалось к 08:00. После тушения обнаружены тела четырёх человек: 37-летней женщины и трех её дочерей. Старшей дочери было 16 лет, средней — шесть лет, младшей — четыре года. По предварительным данным, они отравились угарным газом. В другой квартире проживал мужчина, который ночью проснулся от треска и выбежал на улицу, увидев полыхающий дом.