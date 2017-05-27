Кабул, 27 мая, 2017, 10:29 — ИА Регнум. На востоке Афганистана прогремел взрыв, в результате которого погибли 18 человек. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает Associated Press со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана.

Jim Gordon На месте взрыва смертника

Сообщается, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиле. В результате взрыва погибли 18 человек. Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

Напомним, последний раз теракт в Афганистане был совершен 20 мая. Боевики атаковали банк. Один из нападавших подорвал себя у входа в здание, затем четверо вооруженных боевиков открыли стрельбу внутри банка. В результате нападения погибли три человека.