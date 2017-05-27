Санкт-Петербург, 27 мая, 2017, 10:15 — ИА Регнум. «На прошлой неделе исполнилась наша общая с Мариэллой мечта. Годы спустя после того, как мы впервые познакомились с удивительной историей Тихвинской иконы Божией Матери, мы наконец смогли посетить Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь и собственными глазами увидеть эту реликвию. В поездке нас также сопровождал генеральный консул США в Санкт-Петербурге Том Лири», — пишет посол.

Блог посла США в России

Блог посла США в России

Он отметил, что «все иконы имеют особое значение, но уникальность Тихвинской иконы, возможно, заключается в ее объединяющей силе, связавшей россиян и американцев. И это одна из многих причин, по которой я как посол Соединенных Штатов хотел посетить Тихвин и увидеть ее.

Икону изъяли из местного музея во время нацистской оккупации Тихвина в 1941 году, и ее дальнейший путь был извилистым: в военные годы она побывала в Пскове, в Риге, в американской зоне оккупации Германии и, наконец, оказалась в Чикаго на попечении архиепископа Рижского Иоанна (Гарклавса). Он, а затем и его приемный сын протоиерей Сергий Гарклавс хранили икону в Свято-Троицком соборе в Чикаго, откуда она была возвращена в 2004 году в Тихвин после возрождения и реконструкции монастыря.

Эта чудесная история рассказывает не только о силе веры в самые темные часы истории, но и о простых людях в России и Америке, объединяющихся ради общего дела — сохранения реликвии, почитаемой в обеих странах. Это напоминает нам о том, что наши общие ценности всегда будут преобладать над силами, которые стремятся нас разделить, и что узы дружбы между нами не разорвать и они останутся прочными даже в трудные времена.

Мы невероятно благодарны за теплый прием и гостеприимство, оказанные епископом Мстиславом и служителями монастыря. Для меня было большой честью встретиться с Ольгой Превас (Гарклавс) и узнать больше о ее отце и дедушке, отце Сергии и епископе Иоанне, которые более 50 лет оберегали икону в Чикаго (городе, где родилась моя супруга Мариэлла).

Блог посла США в России

Удивительный Тихвинский монастырь хранит в своих стенах многовековую историю России. С 2004 года в нее была вписана небольшая, но значимая глава о дружбе между российским и американским народами. Я искренне надеюсь, что дух сотрудничества, благодаря которому была сохранена Тихвинская икона, сможет и дальше служить вдохновением для нас, и мы всегда будем объединять усилия на благо всех нас».