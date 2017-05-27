Таормина, Италия, 27 мая, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Страны «Большой семерки» признали важность диалога с Российской Федерацией для поиска и выработки решений основных международных кризисов. Об этом сегодня, 27 мая, заявил журналистам министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

G7italy.it Саммит G7 2017. Италия. Таормина

«Страны Группы семи признали важность диалога с Москвой, который необходим для поиска и выработки решений основных международных кризисов, а также для совместных ответов на вызовы современности, начиная с терроризма», — сказал Альфано.

При этом глава МИД Италии тут же подчеркнул, что наличие диалога с Россией не означает уменьшения давления на нее в плане ответственности за украинский кризис. Альфано в очередной раз протранслировал позицию Запада, согласно которой, якобы Россия виновата в украинской гражданской войне и за это Запад наложил на нее санкции.

Напомним, председатель Европейского совета Дональд Туск ранее заявил, что Россия с момента саммита G7 в 2016 году не сделала ничего, что позволило бы изменить санкционную политику в её отношении.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, которые провели двустороннюю встречу в рамках саммита G7 на Сицилии, заявили, что с Россией нужно поддерживать диалог для борьбы с международными проблемами, в частности, с терроризмом.